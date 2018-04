Carvalho: Planalto aceita Temer para chapa com Dilma O Planalto aceita "sem problemas" o nome do deputado Michel Temer (PMDB-SP) para vice na chapa da pré-candidata Dilma Rousseff à Presidência, disse Gilberto Carvalho, chefe de gabinete pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele avalia que é "irrepreensível" a postura de Temer no comando da Câmara em relação ao governo. "Se eles trouxerem mesmo o nome do Temer, vai ser acolhido", afirmou. "Não vamos fazer marola nesse tema, não." Carvalho afirmou que não há orientação para "plantar" o nome do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, filiado no ano passado ao PMDB - ele deve continuar no BC até o fim do governo.