Carvalho pede ajuda a sindicalistas para manter veto

Nesta terça-feira, 20, foi negociado retirar o debate sobre o fim da multa adicional de 10% do saldo do FGTS para demissões sem justa causa da pauta de votação do Congresso. Tal cobrança rende aproximadamente R$ 3 bilhões anuais ao Tesouro e o governo temia perder se essa questão fosse colocada em debate na terça. Acabaram sendo analisados - e mantidos - vetos presidenciais a outros quatro projetos. Criada em 2001 para cobrir um rombo decorrente de decisões judiciais, a cobrança da multa adicional ao FGTS atingiu seu objetivo em julho de 2012, mas continuou a ser cobrada. O governo alega que esse dinheiro permite a manutenção de investimentos no programa "Minha Casa, Minha Vida".

Carvalho recebeu na tarde desta quarta lideranças das centrais sindicais no Palácio do Planalto para tratar da abertura das negociações sobre o fator previdenciário. Segundo um dos sindicalistas confidenciou, ao fazer o apelo às centrais sobre a questão da multa do FGTS, Gilberto Carvalho admitiu que "a situação do governo no Congresso não é muito favorável", daí a necessidade de apoio para evitar derrubada do veto.