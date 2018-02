Carvalho: oposição não fez sua parte na CPI da Petrobras O ministro-chefe da Secretaria Geral, Gilberto Carvalho, criticou a oposição e acusou-a de não exercer o seu trabalho durante as audiências da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado, nas quais foram ouvidos dirigentes da Petrobras sobre as denúncias veiculadas contra a empresa. Depois de dizer que este é um assunto do Congresso, Gilberto acrescentou que não houve nenhum tipo de farsa no fato de as perguntas feitas aos dirigentes da Petrobras serem de conhecimento antecipado deles.