Carvalho: MJ terá assessoria para questão indígena

Carvalho afirmou que o diálogo é o melhor caminho para superar os conflitos e pendências no campo. "O direito indígena deve ser respeitado e também do trabalhador, do investidor e do produtor rural que detém o título da terra." Ele diz que "tudo deve ser feito dentro da lei com diálogo a negociação e mediação para superar os conflitos".

O ministro afirmou que, embora tenha sido convocado, está com boa vontade e disposição para o diálogo. Carvalho, que foi convocado para prestar esclarecimentos sobre as delimitações e demarcações de terras indígenas, disse que não dispõe de dados técnicos sobre o assunto, que é da alçada do Ministério da Justiça e da Fundação Nacional do Índio (Funai). Ele explicou que uma das funções da secretária geral é dialogar permanentemente com os movimentos sociais para gerenciar as tensões e estabelecer mesas de negociação.