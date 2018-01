Carvalho: investigação do caso Siemens não é federal

"No nosso governo só não será investigado quem não errar. Se houver qualquer erro será investigado", avisou Gilberto ao ser questionado sobre se temia que essas averiguações com contratos na área de transportes em São Paulo pudessem respingar no governo federal.

Gilberto destacou e elogiou a "independência e seriedade" da Controladoria Geral da União (CGU) e avisou: "doa a quem doer a investigação tem de ser feita em qualquer nível e em qualquer estado do País".

Para Gilberto, é preciso esperar que as investigações avancem "e, depois, que seja julgado e condenado quem deve ser julgado e condenado". E completou: "agora, o foco evidentemente não é no plano federal. O foco principal que sabemos é em São Paulo. Então, vamos esperar com tranquilidade as investigações transcorrerem. Mas todas as investigações serão realizadas".