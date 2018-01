Carvalho: governo trabalha para manter crescimento

Carvalho avaliou ainda que as manifestações iniciadas em junho foram "importantíssimas" para acelerar a reforma política e para a criação de medidas para melhorar a mobilidade urbana. "Tirando a violência, as medidas foram importantíssimas e são sinal da vitalidade democrática", afirmou o ministro, que elogiou até mesmo as críticas recebidas por sindicalistas presentes no evento. "Não tenham medo de criticar, porque essa é a democracia. Ouvi as reclamações com carinho e, por respeitar o diálogo, abrimos uma mesa de negociação permanente com vocês."

Ainda aos aposentados, o ministro disse que a categoria "não recebeu a cota merecida após contribuir com a construção da riqueza do País" e emendou com uma crítica ao mercado financeiro. "Quem trabalha para valer ganha menos e o setor financeiro especulativo é o que mais acumula", disse. No evento, Carvalho prometeu ainda reabrir o debate sobre o fator previdenciário e a criação de uma secretaria especial para os aposentados.