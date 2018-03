Carvalho falará na Câmara sobre questão indígena

O requerimento é de autoria do deputado federal Luís Carlos Heinze (PP/RS), presidente em exercício da Frente Parlamentar da Agropecuária. A suspensão da audiência, que busca solução para os conflitos entre indígenas e produtores rurais, chegou a ser discutida pela direção da Câmara dos Deputados, em função dos protestos previstos para o dia de hoje na Esplanada dos Ministérios.

Gilberto Carvalho é o segundo membro do primeiro escalão do governo federal convocado pelos deputados ruralistas para prestar esclarecimentos sobre a política indígena. Em maio a comissão ouviu por mais de quatro horas a ministra chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, que na ocasião anunciou que as identificações e demarcações não ficariam restritas à Fundação Nacional do Índio (Funai) e levariam em conta as informações do banco de dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) sobre o histórico do uso da terra nas áreas de conflito.

As lideranças rurais preveem que pelo menos 400 produtores rurais do sete Estados atingidos pelas demarcações de terras indígenas devem acompanhar a audiência em Brasília, a maioria por meio de telão instalado no auditório Nereu Ramos, uma vez que o plenário 4, onde está sendo realizado o evento, cabe apenas 30 pessoas, além dos deputados que compõem a comissão. Produtores rurais de Mato Grosso, Paraná, Maranhão, Santa Catarina, Bahia e Minas Gerais também devem acompanhar o evento no auditório Nereu Ramos.