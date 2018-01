Carvalho espera que STF 'altere sentenças do mensalão' Ex-chefe de gabinete pessoal e amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, afirmou nesta quarta-feira que espera que o Supremo Tribunal Federal (STF) reverta algumas das sentenças no julgamento do mensalão, ao analisar os recursos dos 25 condenados. Carvalho destacou a importância de serem analisados os embargos infringentes, pelos quais cabe um novo julgamento quando a condenação foi definida numa votação apertada - há 11 casos assim no mensalão.