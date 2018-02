Carvalho e Maria do Rosário não falam do Bolsa Família O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, evitaram, na terça-feira, 28, falar do boato sobre o fim do Bolsa Família, um dia após o presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda, ter pedido desculpas pelo episódio. "Não estou acompanhando este caso", disse Carvalho em São Paulo.