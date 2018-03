Carvalho diz que será difícil atender pauta do MST Os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho; e do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, se reuniram na tarde desta quarta com representantes da direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para ouvir as reivindicações do grupo.