Carvalho diz que índios serão ouvidos sobre obras O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, afirmou nesta terça-feira a representantes indígenas que o governo vai consultá-los sobre empreendimentos futuros que venham a ser feitos no País, porque é isso que determina a Organização Internacional do Trabalho (OIT). "Mas vocês não vão ter direito a veto", disse o ministro. "Não posso mentir. Não vou dizer que vamos parar a usina (hidrelétrica) de Belo Monte. Nem tem como parar. O Brasil precisa daquela energia e já foram gastos bilhões. Só queremos corrigir o que tiver de errado nela", afirmou Carvalho, durante a audiência no Palácio do Planalto.