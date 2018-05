Carvalho diz que governo não teme CPI da Petrobras O secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, disse que o governo não teme a investigação de negócios da Petrobras, mas evitou falar sobre os movimentos da base aliada e da oposição em torno da criação da CPI da estatal no Congresso, nesta segunda-feira, 14, em Porto Alegre, onde participou de uma rodada de diálogos sobre a Copa do Mundo com representantes do movimento social.