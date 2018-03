O ministro disse que a barba e o cabelo de Lula ainda não começaram a cair e que o tendência é de que o ex-presidente vá melhorando a cada dia. Gilberto Carvalho disse que também conversou com a presidente Dilma Rousseff, que esteve pessoalmente com o ex-presidente, ontem, em São Paulo. "Ela me disse que ficou muito feliz em vê-lo". Dilma deve retornar daqui a pouco para Brasília.