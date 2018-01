Carvalho: Dilma está preocupada com questão nuclear O ministro chefe da Secretaria Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, disse hoje que a presidente Dilma Rousseff está "extremamente preocupada" com os efeitos do que ocorreu no Japão, em relação à política de energia nuclear adotada pelo Brasil. Carvalho informou também que Dilma está em contato direto com o Itamaraty para saber da situação de brasileiros que moram no Japão, e que o Banco do Brasil já está trazendo as famílias e os seus funcionários que estão lá.