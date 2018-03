Carvalho defende proposta de mínimo de R$ 545

Carvalho disse que o debate do salário mínimo só ganhou força por causa da proposta "derrotada" do ex-candidato tucano à presidência em 2010, José Serra, de um salário de R$ 600.

"Estamos defendendo uma proposta vitoriosa, de R$ 545, que o povo escolheu", afirmou.

Ele disse que as queixas das centrais são legítimas. "A vida não termina no salário mínimo. Temos muitas outras questões para discutir com as centrais. Ele disse que o governo só irá discutir uma correção da tabela do Imposto de Renda após concluir a votação da proposta do salário mínimo.