Carvalho defende 'processo de alianças' do governo O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, afirmou nesta quinta-feira, 26, que a troca de ministros sempre faz parte do processo de alianças do governo Dilma Rousseff. "Acho que faz parte do processo sempre. No nosso processo de alianças, isso faz parte", disse ele, antes do início da cerimônia de troca do ministro dos Transportes, pasta controlada pelo PR.