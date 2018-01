Carvalho defende apoio à reforma com 'distanciamento' O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, disse nesta quinta-feira, 08, que o Palácio do Planalto deve apoiar com "distanciamento" a proposta de reforma política do movimento Eleições Limpas, organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e várias entidades. "Devemos apoiar, com o devido distanciamento, no sentido de que o governo não tem que se meter, é uma ação da sociedade, mas nós vemos com extremos bons olhos que a sociedade tome essa iniciativa e dialogue com o Congresso", afirmou o ministro.