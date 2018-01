Carvalho critica reações a novo emprego de Dirceu O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, questionou, nesta sexta-feira, 20, as críticas direcionadas a José Dirceu com a nova proposta de emprego que a defesa do ex-ministro solicitou à Justiça. O advogado de Dirceu enviou à Vara de Execuções Penais de Brasília uma petição sobre uma oferta de emprego que o petista recebeu do escritório do advogado José Gerardo Grossi por um salário de R$ 2,1 mil.