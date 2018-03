Carvalho confirma conversa mas nega contato com PF O chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Gilberto Carvalho, confirmou hoje haver conversado por telefone, em 28 de maio, com o ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP), advogado do sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, disse que fez contatos com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência atendendo a pedido do petista, mas negou ter procurado o Ministério da Justiça e a Polícia Federal (PF). As declarações constam de uma nota divulgada hoje pela Secretaria de Imprensa e Porta-Voz da Presidência. Transcrição telefônica da PF da conversa entre Carvalho e Greenhalgh mostra que o ex-deputado pediu informações sobre quem seguia, no Rio, após ter deixado os filhos na escola, o cliente dele Humberto Braz, ex-diretor da Brasil Telecom, apontado pela polícia como um dos intermediários da tentativa de suborno ao delegado federal Vitor Hugo para obtenção de informações da investigação sobre o Opportunity. No comunicado, o chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República relata que Greenhalgh lhe telefonou para pedir a confirmação de que um policial a serviço do governo havia seguido Braz, cuja identidade Carvalho afirmou desconhecer na ocasião. Segundo o chefe do Gabinete Pessoal da Presidência, o policial, interceptado pela polícia do Rio, mostrou documentos apresentando-se como tenente da Polícia Militar (PM) de Minas Gerais a serviço da Presidência da República. Carvalho declarou que procurou o GSI e foi comunicado de que o tenente estava credenciado no Gabinete de Segurança, mas o trabalho que realizava "não tinha nada a ver com o cidadão citado" (Braz). "Repassei pelo telefone esta informação ao dr. Greenhalgh, que, na ocasião, pediu que eu obtivesse mais informações junto à Polícia Federal", afirmou o chefe do Gabinete Pessoal, no texto, completando: "Como já havia dado a informação essencial ao advogado, que dizia respeito à segurança pessoal do seu cliente, não fiz contato algum nem com o Ministério da Justiça e nem com a direção ou qualquer integrante da Polícia Federal, conforme já declarado pelas respectivas autoridades."