Carvalho apoia fim do financiamento privado de campanha

"Não basta a gente combater as consequências. É importante ir às raízes. Eu considero que financiamento privado de campanha tem sido uma fonte e uma ocasião importante de corrupção", declarou Gilberto Carvalho em entrevista, após também participar do ato na CNBB. Para ele "só com a mobilização de entidades como OAB, CNBB [Confederação Nacional dos Bispos do Brasil] e toda a sociedade, acredito que nós teremos força e condição de fazer uma verdadeira reforma política no País".

Pouco antes, o presidente da OAB disse que depois da mobilização pela campanha pela ficha limpa, a entidade iria se mobilizar, junto com a CNBB, para que haja uma reforma política que acabe com o financiamento privado de campanhas eleitorais, por considerar que esse problema é a causa e a raiz dos problemas de corrupção. "Defendo a proibição de financiamentos de campanha por empresas privadas", declarou Marcus Vinicius em sua fala. Em seu discurso, o ministro Gilberto Carvalho disse que as entidades que forem se mobilizar por esta tese poderão contar com o apoio do governo. "Contem conosco", afirmou.