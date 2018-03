Carvalho: aliados sabem dos problemas que vão enfrentar

A afirmação veio após a pergunta sobre o tipo de tratamento que o governo daria aos senadores gaúchos Ana Amélia (PP), que defendeu o mínimo de R$ 600, Pedro Simon (PMDB), que se absteve, e Paulo Paim (PT), que teceu críticas, mas voltou atrás à proposta governista.

"Vamos sempre valorizar muito o gesto do Paim, que deu um passo extraordinário para ser um senador que vai muito além do salário mínimo, que será chamado para tratar grandes temas com o governo. Valorizamos muito os que foram fiéis a nós. Os que não foram, eles mesmos sabem dos problemas que vão enfrentar". Mas retornou ao tom conciliador: "Queremos continuar contanto com os senadores. Vamos manter uma boa relação com eles, sem problemas".

Carvalho disse também não acreditar que a relação do governo com as centrais sindicais sejam afetadas após as críticas feitas pelos trabalhadores, que exigiam um mínimo de R$ 560. "O tempo todo discutimos com as centrais sindicais que a política do salário mínimo é uma grande vitória. Esse acordo que dá estabilidade até 2015 ao trabalhador garante uma recuperação real do mínimo. Embora o barulho que as centrais fizeram, e reconhecemos que é o seu papel, elas sabem que o dialogo tem que continuar", disse.