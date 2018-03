Carvalho acusa Prefeitura de SP de vazar dados

"Temos informações de que dados do Imposto sobre Serviço (ISS) da empresa de Palocci foram obtidos na Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo", afirmou o ministro. Carvalho fez uma analogia entre a situação atual e a da campanha eleitoral do ano passado, quando amigos e parentes do então candidato do PSDB à Presidência, José Serra, tiveram o sigilo fiscal quebrado.

À época, surgiram denúncias de que arapongas contratados pela campanha de Dilma Rousseff (PT) teriam montado um dossiê contra Serra. "Em 2010 houve a quebra de sigilo dos dados de familiares de Serra e o foco do noticiário foi a quebra de sigilo em si, e não o conteúdo", disse Carvalho. "Agora, a situação é inversa: é tudo para o conteúdo e nada para a quebra de sigilo".