Cartórios eleitorais fazem plantão hoje O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo ampliou o horário dos cartórios eleitorais da Capital, que ficaram abertos no fim de semana e estarão funcionando hoje, no feriado. O objetivo é atender os eleitores que precisam regularizar sua situação, já que quarta-feira é o último dia para alistamento e transferência de títulos. Os cartórios vão atender das 9 às 18 horas, mas hoje começam às 10 horas. Os endereços podem ser obtidos no site www.tre-sp.gov.br, ou pelo telefone 6858-2100.