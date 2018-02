Cartões e cenário mundial dominam reunião no Planalto Dois assuntos dominaram a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o grupo que integra a coordenação política do governo: os cartões corporativos e a apresentação de um cenário sobre a economia internacional traçado pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Foi apresentado ao presidente Lula um relato sobre a situação política no Congresso e sobre o ambiente existente hoje em relação à disputa travada em torno dos cartões corporativos. Segundo fonte da Presidência da República, o presidente Lula está de acordo com a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista no Congresso. Lula afirmou, conforme relato de um dos participantes da reunião, que não tem problema nenhum que a CPI seja instalada e que não tem nada a temer ou a esconder em relação a esta discussão dos cartões. Na reunião, Mantega, que acabou de chegar da Europa, fez uma avaliação sobre o cenário internacional. O ministro demonstrou certeza de que o Brasil não será afetado pela crise internacional porque está com sua economia sólida. A reunião durou cerca de duas horas e meia. O presidente se reúne ainda hoje com os ministros do Meio Ambiente, Marina Silva, da Casa Civil, Dilma Rousseff, e das Relações Institucionais, José Múcio.