Cartões do Bolsa-Família serão entregues em casa Os cerca de 11 milhões de beneficiários do Bolsa-Família já estão recebendo os cartões magnéticos em casa pelo correio. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Caixa Econômica Federal mudaram a forma de distribuição para facilitar o recebimento do benefício. Antes, era necessário ir até uma agência da Caixa para receber os cartões. Para saber onde estão os cartões, os usuários podem entrar em contato com a Caixa Econômica Federal. A ligação é gratuita. Nas cidades onde não existe entrega domiciliar dos Correios, os beneficiários devem ir até a agência mais próxima de sua casa. Além do cartão, as famílias vão receber orientação sobre como funciona o programa, quais as responsabilidades dos beneficiários e os meios para entrar em contato com o ministério e a Caixa Econômica Federal. Antes de usar o cartão pela primeira vez, o responsável legal deve se dirigir a uma agência da Caixa e cadastrar uma senha que permitirá o saque do benefício.