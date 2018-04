Cartilha ensina caminho para obter recursos Além do pacote de bondades, o governo quer mostrar aos prefeitos o caminho das pedras para obter mais verbas. Serão distribuídos um catálogo com todos os programas que podem ser aplicados aos municípios - como de habitação popular, saúde e saneamento, por exemplo - e uma cartilha ensinando o bê-á-bá da administração pública. Alguns ministérios, como Turismo e Previdência, terão stands e postos de atendimento no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, onde será realizado o encontro dos novos prefeitos, para tirar dúvidas. Os prefeitos também tomarão contato com o portal 4CMBR, do Ministério do Planejamento, no qual podem baixar gratuitamente programas de computador voltados à administração municipal. O governo quer divulgar os projetos dos ministérios que podem ser objeto de parceria com as prefeituras porque colocou no ar, desde o ano passado, o Portal dos Convênios - ou Sistema de Convênios (Sisconv), administrado pelo Planejamento.