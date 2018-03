Cartaxo: tucano teve dados acessados fora de Brasília O secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo, informou aos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) que houve "em torno de cinco ou seis acessos" fora de Brasília aos dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge. As informações foram utilizadas num suposto dossiê contra o candidato tucano à Presidência da República, José Serra, e teria sido feito por assessores da campanha da candidata do PT, Dilma Rousseff.