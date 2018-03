Cartaxo depõe sobre vazamento de dados fiscais de Eduardo Jorge

BRASÍLIA - Começou há pouco na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) a audiência pública com o secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo. Ele foi convidado, por iniciativa do senador Álvaro Dias (PSDB-PR) para falar do vazamento de dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Caldas Pereira. Os dados foram utilizados num suposto dossiê contra o candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, que teria sido feito por assessores da campanha da candidata do PT, Dilma Rousseff.

Na nota distribuída no último dia 8, a Receita afirma que não houve violação ou invasão por parte de terceiros aos sistemas informatizados da instituição, uma vez que o acesso aos dados teria sido feito supostamente por servidores autorizados. Mas que o processo disciplinar em curso, não identificou ainda quem é esse funcionário. Também há suspeita de quebra de sigilo fiscal do empresário Guilherme Leal, vice da candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva. Mas no comunicado que enviou à CCJ, Cartaxo refere-se apenas ao caso de Eduardo Jorge. O vice presidente do PSDB está na comissão para acompanhar a audiência.