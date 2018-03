Cartas - 01/08/2010

CENSURA

Há um ano

Há 366 dias vivemos em estado de exceção: calaram a imprensa livre do jornal O Estado de S. Paulo. Com a força da indignação mais profunda do povo que não tem voz, eu pergunto: onde estão aqueles arautos da democracia e da liberdade que tanto queriam o PT no governo como a única solução para as eternas mazelas dos nossos governantes? Onde estão aqueles todos das classes artísticas que brigavam, perdiam empregos, sofriam preconceitos porque apregoavam que o PT traria a ética para nossas casas de governo? Onde estão aqueles tidos como nossos "filósofos, pensadores, civilizadores", que em longos discursos escritos ou falados apresentavam o PT como o estofo da legalidade, da educação, da saúde? Onde estão todos eles? Reunidos com políticos que foram cassados, como Collor? Mancomunando-se em alianças espúrias? Defendendo ditadores sanguinários mundo afora? Onde estão todos eles? Onde? O Brasil não merece essa mentira que foi, é e sempre será o PT. Que vergonha, meu Deus!

JACY LORI ÁRTICO MATTÉDI

jacymattedi@globo.com

São Paulo

_______________________________________________________

APEDREJAMENTO

Grande presidente

Em entrevista sobre a possibilidade de mediar a sorte de uma mulher que está sob risco de morrer apedrejada no Irã de Ahmadinejad, o presidente Lula disse que não interviria em assuntos internos do Irã, assim como não o fez em Cuba, no triste episódio da morte de Orlando Zapata. Acontece que ele já havia se intrometido no enriquecimento de urânio do Irã, assunto muito mais delicado. Mas blefou. Tentar salvar a vida de uma pessoa, principalmente em se tratando de uma mulher, não importando sua nacionalidade, sempre é um ato de grandeza, o que Lula desprezou. Aí está o pequeno estadista disfarçado de grande presidente.

ALBERTO NUNES

albertonunes77@hotmail.com

Itapevi

_______________________________________________________

Avacalhação'

As leis dos países devem ser respeitadas, para não virar "avacalhação". Assim se pronunciou o presidente Lula, mais uma vez de forma grosseira, arbitrária e autoritária. Faltou dizer que essa regra só é seguida segundo os interesses de momento e as ideologias, pois quando alguns de seus "cumpanheiros" ditadores desrespeitam os direitos humanos, ele se cala ou solta algum impropério ou desatino. Lembro ao presidente um ensinamento talmúdico: "Aquele que salvou uma vida salvou o mundo inteiro."

LUIZ NUSBAUM

lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

_______________________________________________________

Soberania judicial

Useiro e vezeiro em burlar a legislação eleitoral de nosso país, em proteger mensaleiros e aloprados, Lulla não intercederá a favor da iraniana que será morta a pedradas, por respeitar a soberania judicial do tirano Ahmadinejad. Diante dessa posição, ficam as perguntas: a extradição de Cesare Battisti será concedida? Como fica a soberania judicial da Itália, país democrático, ante a concessão de "asilo político" a um assassino confesso? Esse é o Lulla com 77% de aprovação!

MARCELO DE CARVALHO BRAGA

marcelocbraga@uol.com.br

São Paulo

_______________________________________________________

VENEZUELA X COLÔMBIA

Declarações deploráveis

Depois das declarações de Lula sobre a crise entre a Colômbia e a Venezuela, dá para imaginar o que vem por aí caso o PT consiga ficar mais quatro anos na Presidência da República. Já que há tanta indignação quando se relaciona o PT com as Farc, por que o partido continua ignorando a prepotência de Hugo Chávez e fazendo de conta que os narcoterroristas que ele descaradamente acolhe não representam ameaça ao equilíbrio político e social, já tão deteriorado, nessa região? Diga-se de passagem que o flerte entre partidos da nossa assim chamada "esquerda" e o socialismo tacanho que assola parte significativa do Cone Sul não é recente, assim como não são recentes as barbaridades de movimentos ditos sociais, como o MST e afins. Que os brasileiros saibam ler esses sinais e dar a resposta nas próximas eleições.

FLÁVIO GUIMARÃES DE LUCA

flaviolucca@bol.com.br

Limeira

_______________________________________________________

Socorro!

Hugo Chávez está entrando em pânico, pois só tem uma saída, que é a interferência de Lula no conflito com a Colômbia. Para que a sua "revolução" tenha uma sobrevida - curta, de qualquer forma -, ou entra em guerra com o país vizinho, sacrificando inocentes, ou Lula faz o papel de amansador de fera desdentada e Chávez convence o seu povo, com um discurso de algumas horas, de que o inimigo recuou. O medo de Chávez é o primeiro tiro na fronteira ou a indiferença da Colômbia.

LUIZ RESS ERDEI

gzero@zipmail.com.br

Osasco

_______________________________________________________

PESQUISA IBOPE

Dilma 39%, Serra 34%

Infelizmente, denúncias de ligação do PT com as Farc ou Chávez não causam repercussão na grande massa do eleitorado. A incapacidade de reconhecer e valorizar a crítica a posições antidemocráticas só faz perpetuar governos simpáticos ao bolivarianismo, como o nosso. Embora tenha coerência, ou Serra muda de discurso ou amargará outra derrota.

JOSÉ EDUARDO ZAMBON ELIAS

zambonelias@estadao.com.br

Marília

_______________________________________________________

Para o eleitor informado, a pergunta sobre quem está mais preparado para ser presidente tem resposta evidente. Até o PT, que teve de engolir o poste, sabe. Mas acima do Brasil estão as tetas. E o partido aposta no despreparo da maioria dos eleitores, com chance de sucesso.

ANDRÉ C. FROHNKNECHT

anchar.fro@hotmail.com

São Paulo

_______________________________________________________

Essa pesquisa me remete à ignorância do povo deste país. Pena!

RENATA VELLUDO JUNQUEIRA

rvjun@hotmail.com

São Paulo

_______________________________________________________

AUTOMOBILISMO

Maracutaia

Leitor há mais de 60 anos, sugiro ao Estado afastar-se do automobilismo, esporte em que prevalece a maracutaia, de péssimo exemplo para os jovens. E volte ao turfe, espetáculo lindo e sério, que reúne 300 mil pessoas/mês.

MURILLO FERRAZ

ferrazmurillo@hotmail.com

São Paulo

_______________________________________________________

"Provérbio: quem cala (faz calar) mente"

A. FERNANDES / SÃO PAULO, SOBRE UM ANO DE CENSURA

AO 'ESTADÃO'

AO ‘ESTADÃO’

standyball@hotmail.com

"O ‘Estadão’ há um ano sob censura. O Brasil a um passo da ditadura"

LUIGI VERCESI / BOTUCATU, IDEM

luver44@terra.com.br

"Hugo Chávez está para as Farc assim como Lula está para o MST"

GILBERTO LIMA JUNQUEIRA / RIBEIRÃO PRETO, SOBRE AS ANIMOSIDADES ENTRE COLÔMBIA E VENEZUELA

glima@keynet.com.br

_______________________________________________________

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o estadão.com.br

DILMA LIDERA PESQUISA IBOPE

DILMA LIDERA PESQUISA IBOPE

Dilma caminha para uma vitória esmagadora em primeiro turno, esse será o próximo título quando anunciarem a próxima

pesquisa após inicio da campanha no rádio e televisão. Sem dúvida alguma, o povo brasileiro, de estômago cheio e

sorriso no rosto, agradece a Lula confirmando, sua afilhada na sucessão.

Marco Antonio Fernandes

General Salgado

General Salgado

_______________________________________________________

EDUCAÇÃO X ELEIÇÃO

EDUCAÇÃO X ELEIÇÃO

Entendo o grande desinteresse do governo Lula pela educação: 53% dos eleitores são analfabetos ou não concluíram o primeiro ciclo (STF). Por que melhorar sua capacidade de entender, avaliar, julgar?

Fabio Figueiredo

São Paulo

São Paulo

_______________________________________________________

RELATIVO DEMAIS

RELATIVO DEMAIS

Resumo do resultado das pesquisas: uma bagunça! Temos prognósticos para todos os gostos: Dilma na frente, Serra na frente, empate. Sinal de que números de pesquisas são coisas muito relativas mesmo!

M. Cristina da Rocha Azevedo

Florianópolis

Florianópolis

_______________________________________________________

CANDIDATURA SERRA

CANDIDATURA SERRA

São muitas as qualidades do candidato José Serra. É honesto, sério, competente e digno, de currículo invejável na vida pública paulista e brasileira. Lamentavelmente, o povo brasileiro, na sua maioria, não tem o discernimento e a cultura necessários para elegê-lo presidente da República. Quero ressalvar , porém, que apesar do ótimo desempenho no governo paulista, Serra cometeu um erro que vai lhe custar a perda de milhões de votos na próxima eleição: o abandono do funcionalismo do Estado. De que valem grandes obras e bom desempenho na gestão, se o material humano foi relegado a segundo plano? Serra implantou a política do empobrecimento sistemático e gradativo da grande maioria dos funcionários e, ainda pior que isso, a pauperização gradativa dos aposentados. Escrevo isso pois vivo observando o comportamento da classe , que tem horror ao nome de Serra. Será que ainda será possível reverter ou talvez amenizar esta situação?

Percival Bento Rangel

Caraguatatuba

Caraguatatuba

_______________________________________________________

GUERRA IDEOLÓGICA JURÁSSICA

As mútuas acusações dos dois principais grupos políticos que disputam a sucessão presidencial, usando a dicotomia esquerda x direita, é emblemática. Prova a urgência de uma profunda reforma política entre nós no sentido de varrer da realidade nacional essa jurássica guerra ideológica sem sentido que ainda vigora entre nós. Urge que tenhamos uma renovação dos quadros políticos que o atual sistema eleitoral não permite que ocorra, impedindo assim que tenhamos um processo de desenvolvimento sustentado de que tanto necessitamos.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

_______________________________________________________

PRA QUANDO A ELEIÇÃO PASSAR

O governo federal não define por agora, deixando para depois, algumas situações, como a do asilo ao terrorista Cesare Battisti, a definição sobre a compra dos aviões supersônicos (franceses, independentemente do custo muito maior), sobre os royalties do pré-sal, cortes no Orçamento, prejudicando a Copa e os Jogos Olímpicos e aumento dos juros pelo Banco Central.

Mesmo assim, Dilma ainda tripudia sobre o passado tucano, relembrando 1998 e a flutuação do câmbio após as eleições. A memória é uma coisa muito boa e é bom que os petistas lembrem também que depois disso FHC, que ganhou de Lula duas vezes no primeiro turno, ficou impopular e não se elegeria nem síndico de seu prédio, e o mesmo pode ocorrer com Lula se tentarem algo semelhante.

Márcio M. Carvalho

Bauru

Bauru

_______________________________________________________

PROPAGANDA POLÍTICA E DEBATES

Tenho lido com frequência recomendações para que o povo acompanhe o horário político e os debates para conhecer as propostas dos candidatos ao Executivo, federal e estadual, e ao Legislativo, Câmara e Senado. Ora, isso faço e todos deveriam fazer durante o mandato integral de cada um que se elege. E aquele que foi eleito, não importa se você votou, ele é todinho seu. Fico irritado com o horário político e debates, pois se trata de uma conversa encomendada, onde o candidato fala tudo diferente do que ele realmente é. Parece conversa de pretendente de uma moça com o pai dela (dá para perceber que sou velho, né?). Tomemos, por exemplo, o presidente que aí está. Eu cheguei a dizer à minha mulher, que não gostou de sua eleição, que, no mínimo, ele parecia honesto. Até hoje, oito anos passados, ela me lembra do mensalão. E a ex-ministra? Todos os que a acompanharam sabem quem ela é, do que é capaz e o que pretende se eleita. Se gostam de ser enganados, paciência. Eu fico com meus registros da folha corrida de cada um, e ninguém cai do céu e já é um bom candidato.

Manoel Mendes de Brito

Bertioga

Bertioga

_______________________________________________________

MICO

MICO

Será que é necessário que um candidato a presidente da República tenha de andar de jegue, comer buchada de bode, dançar o Rebolation e jantar na casa do Ronaldo, para conquistar o voto dos eleitores?

Ronaldo Gomes Ferraz

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

_______________________________________________________

TROCA-SE UM VOTO

TROCA-SE UM VOTO

Cidadão brasileiro, atarantado com os políticos e suas enfadonhas decisões, troca o seu voto para as eleições de 2010 por um amarrado de fitas vermelhas e pretas, velas nas mesmas cores, charutos, frango preto, farinha de milho e algumas garrafas de cachaça . Não tenho dinheiro para comprar esse material de que estou precisando para fazer um despacho nas encruzilhadas que cercam os Poderes Legislativo e Executivo da República. Atenção, Justiça Eleitoral: estou só propondo um troca-troca para fazer um trabalho com o objetivo único de expulsar os maus espíritos da política brasileira. Não aguento mais esses políticos e suas politicagens.

Leônidas Marques

Volta Redonda (RJ)

Volta Redonda (RJ)

_______________________________________________________

SAUDADES DE MÁRIO AMATO

SAUDADES DE MÁRIO AMATO

A acéfala Fiesp renuncia à sua necessária participação no atual processo eleitoral. Um de seus dirigentes apregoa a ineficiência dos debates e privilegia as oportunistas intervenções sigilosas junto ao governo eleito. Como se as denominadas corporações intermediárias, que se colocam entre o governo e o povo, não tivessem transcendental importância nos fatos políticos, como sublinharam, entre outros, Tocqueville, Hegel, Max Weber e Marx. Tais corporações integram importante espaço na democracia representativa, cujo instrumento não se resume aos candidatos e respectivos partidos. E dizer que "debate não é muito útil" pode ser verdadeiro para uma entidade meramente interesseira que passou a defender exclusivamente seus fins peculiares, sem considerar a globalidade dos assuntos de interesse do País.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

São Paulo

_______________________________________________________

"CONVITE À REFLEXÃO"

"CONVITE À REFLEXÃO"

Que as sábias palavras do sr. Almir Pazzianotto Pinto (30/7, A2) alcancem as regiões mais carentes do País, tanto as mais distantes quanto as periféricas dos grandes centros urbanos, igualmente afetadas pela extrema pobreza, falta de moradia digna, desemprego ou subemprego, ausência ou deficiência de serviços públicos essenciais, como saneamento, saúde e educação!

É fundamental que o brasileiro que não tenha acesso, por desinteresse ou ignorância, à compreensão da importância do voto neste momento crucial de nossa História seja conduzido ao entendimento!

Que cada um de nós, que lemos e entendemos suas palavras, sr. Almir, assumamos o papel de divulgá-las e explicá-las àqueles que estão próximos e que tiveram menos oportunidades.

Abaixo o "Plano Brasil 2022"!

Ana Maria Mendes Simões

São Paulo

São Paulo

_______________________________________________________

PAZZIANOTTO

PAZZIANOTTO

Vale a pena acrescentar ao artigo matéria de autoria do sr. Almir Pazzianotto Pinto, em que compara a "folha de serviços" dos candidatos Serra e Dilma, que o sr. Serra prometeu a seus eleitores permanecer na Prefeitura até o final de mandato - promessa não cumprida em funções de interesses partidários maiores. Antigamente esse tipo de "explicação" era chamado de mentira, não de "interesse maior".

Tibor Rabóczkay

São Paulo

São Paulo

_______________________________________________________

MEA-CULPA

MEA-CULPA

É salutar e esperançoso constatar que um dos artífices do PeTismo e do sindicalismo espúrios que hoje atrasam o País, de certa forma, faz seu próprio mea-culpa!

Ariovaldo Batista

São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo

_______________________________________________________

LULA O EX-PRESIDENTE

LULA O EX-PRESIDENTE

O presidente Lula cada vez sonha mais. Agora está nos informando que, como ex-presidente, vai trabalhar para aprovar mudanças que não conseguiu como presidente. Esquece que a partir de 1º de janeiro de 2011, mesmo que sua voz rouca repleta de erros gramaticais (a voz do povo, segundo nosso presidente) e seu poder de retórica permaneçam, não terá mais a ensurdecedora claque para lotar ginásios e, o mais importante, não terá mais o poder da caneta para agradar a todos.

Roberto Aranha

São Paulo

São Paulo

_______________________________________________________

RETROCESSO

RETROCESSO

Tudo indica que o governo Lula acabou provocando um retrocesso em vários níveis: um deles refere-se à saturação e deterioração da infraestrutura de transportes (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos) e outro, ao aumento brutal da corrupção em todos os níveis do governo federal, que podem ser aferidos pelo número absurdo de escândalos apontados e não resolvidos. Há também outros indicativos sérios de retrocesso quando se verificam os péssimos índices internacionais de distribuição de renda, educação e saúde. Uma lástima para um governo que poderia ter passado para a História com mais substância do que apenas a alta popularidade advinda de um programa social, no mínimo, questionável.

Eliana França Leme

São Paulo

São Paulo

_______________________________________________________

PASSAGEIRO E IRÔNICO

PASSAGEIRO E IRÔNICO

Já que o sr. Jorge Luiz Macedo Bastos se considera apto para assumir a presidência da ANTT (30/7, A9), não considerando a forma irônica como ele próprio tratou o assunto, mas considerando como plausível sua "expertise" como passageiro, gostaria de saber: quanta milhagem o digníssimo cidadão acumulou nos últimos dois anos rodando pelas estradas federais, a bordo de algum coletivo interestadual das empresas de transporte rodoviário ou num fretado turístico qualquer? Com certeza, muitas, para se considerar "passageiro expert" nos assuntos rodoviários nacionais!

Por favor, algum companheiro avise ao Lula que possuo mais de 300 mil milhas acumuladas nas companhias aéreas nacionais nos últimos dois anos, rodando de norte a sul do País, sem reclamar dos péssimos serviços aeroportuários e sem nenhuma vantagem na "farra de passagens" com dinheiro público, e me acho plenamente capacitado para um cargo desses na ANAC ou na INFRAERO, também!

Luís Alberto de Araújo Ramos

São Paulo

São Paulo

_______________________________________________________

TAMBÉM QUERO UMA DIRETORIA NO GOVERNO LULA

Se um técnico de basquete pode ser nomeado diretor em uma das "agências " do governo, no caso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e se diz preparado por ser "usuário do sistema", gostaria de pedir aos nobres do governo, e também por ser usuário do sistema, uma vaga na ANATEL (pois sou usuário de telefonia celular e telefonia fixa), na Agência Nacional de Águas (ANA), porque também uso o sistema, ou em último caso na Receita Federal, pois também pago meus impostos sobre minha renda mensalmente.

Como diria o saudoso TIM MAIA, este ano no governo LULA " VALE TUDO ".

Gilson Moreto

Santa de Parnaíba

Santa de Parnaíba

_______________________________________________________

CARAS

CARAS

Em comício montado em Porto Alegre, a retocada dama de vermelho, ao lado de seu grande chefe Lula, entre bravatas e verborragias declarou que seu opositor José Serra tem duas caras. Palanque só serve para isso, um xingar o outro. De resto não se aproveita nada! Mas dona Dilma tem que ir devagar com o andor, pois o santo é de barro. Ela, além de ter mais de duas caras, tem diversos nomes e codinomes. Enfim, é o maior embuste político que já apareceu na História do Brasil. Graças ao PT e às bolsas-esmola distribuídas a torto e a direito nestes oito anos de corrupções e mensalões.

Roberto Stavale

São Paulo

São Paulo

_______________________________________________________

PRIVATIZAÇÃO DO BANCO NOSSA CAIXA

Meus pêsames e as minhas condolências aos cidadãos paulistas pela privatização da Nossa Caixa pelos privatizadores e neoliberais do PSDB. Fica aqui a minha indignação, pois o povo paulista não merecia essa privatização, na qual os 5,7 milhões de clientes e funcionários públicos estaduais foram tratados como lixo, transferidos para o aterro capitalista federal, com corte do seu limite bancário e novas tarifas e com um mau atendimento pelo comprador Banco do Brasil.

Júlio Cézar Silva

São Paulo

São Paulo

_______________________________________________________

MAMUSCHKA

MAMUSCHKA

Dilma Rousseff declara que vai ser a "mãe dos brasileiros".

Mamuschka Rousseffskaia... já pensaram bem?

Socorrovskiiii!!!

Mara Montezuma Assaf

São Paulo

São Paulo

_______________________________________________________

PISANDO EM GELO FINO

PISANDO EM GELO FINO

A propósito da nota oficial divulgada pelo presidente Álvaro Uribe, "deplorando" a forma como Lulla tem tratado o contencioso entre Caracas e Bogotá, disse o porta-voz da Presidência Marcelo Baumbach que Lulla não iria responder às críticas de Uribe. Ao ensejo, perguntado sobre o porquê de Lulla não dizer que as Farc são um grupo terrorista, respondeu Baumbach que o presidente "não tem que se pronunciar a respeito disso". Será ? Um grupo insurgente composto por milhares de guerrilheiros que querem derrubar a democracia Colombiana, seqüestram, matam, torturam e utilizam do terrorismo para intimidar aquele país, tendo, inclusive, ligações com o crime organizado no Brasil, não merece uma palavra sequer de nosso presidente ? Não seria demais lembrar que Lulla imiscui-se em praticamente todos os assuntos: fala sobre a "caixa preta" do Poder Judiciário, sobre o avião da Air France desaparecido no Atlântico, diz que o Senado Federal tem bons "pizzaiolos", etc. Já disse até (na Câmara dos Deputados, 2008) que o (então candidato) Barack Obama era melhor que Mc Cain porque ele também era "corintiano"... Lulla, enfim, dá pitaco em absolutamente tudo: desde a situação política de Honduras, passando pelos presos políticos cubanos até a escalação do Corinthians, seu time do coração. Ora, se é assim, como explicar que não possa, também - e sobretudo - se posicionar sobre um tema importante e de real interesse do País como esse das Farc - aliás a quem ele próprio convidou para participar da fundação do Foro de São Paulo - razão única do contencioso Caracas-Bogotá ? Acaso teme dizer algo que prejudique seu sonho de ver o poste eleito ou contrarie as prédicas de seu mentor venezuelano?

Silvio Natal

São Paulo

São Paulo

_______________________________________________________

DIPLOMACIA ZERO

DIPLOMACIA ZERO

O Lula, ao declarar que este contencioso entre a Colômbia e Venezuela é um conflito verbal, ou problema pessoal, esquece que 24 horas por dia, qualquer que seja o chefe de Estado, fala em nome do país que representa.

Mas como o presidente Lula, pela sua soberba, ou desconhecimento da importância do cargo que ocupa, manda às favas as regras diplomáticas, expressa-se irresponsavelmente quanto às questões dos países com boas relações com o Brasil.

E não por outra razão os brasileiros bem informados sabem que em "tom particular, ou pessoal" é que o nosso alojado no Palácio do Planalto protege as Farc, os presidentes totalitários de Bolívia, Equador, Irã e, principalmente, este falido politicamente Hugo Chávez, o que vem prejudicando a imagem do nosso país perante a comunidade internacional.

Esta é mais uma prova que estamos completamente órfãos de um bom presidente...

Paulo Panossian

São Carlos

São Carlos

_______________________________________________________

PT E AS FARC

PT E AS FARC

A propósito dos fatos em foco sobre as perigosas ligações do Lulla e do PT e seus asseclas com as Farc, que pelo desenrolar indicam sejam certas tais associações, daí se deduz que a origem daquelas malas de dinheiro, os dólares nas cuecas devam ter procedência naquela organização criminosa em ajuda aos candidatos do PT.

Louváveis as palavras do presidente Uribe a respeito do presidente Lula!

Raimundo Félix da Silva

Niterói (RJ)

Niterói (RJ)

_______________________________________________________

O BRASIL E SUA POLÍTICA EXTERNA

Mais uma vez o presidente Lula virou notícia no mundo ao comentar a crise Venezuela-Colômbia, citando que é uma crise verbal. Tal conflito foi provocado pelo destemperado ditador Chávez, da Venezuela, contra o presidente Uribe, da Colômbia, que agora deixa o cargo, mas antes lançou uma nota distribuída ao mundo inteiro dizendo que o presidente Lula ignora a ameaça das Farc e que deveria pensar melhor antes de suas declarações, que já viraram "pérolas", pelo improviso como fala.

Mais uma vez o Brasil é noticia no mundo por causa das gafes do nosso presidente, que agora está enclausurado no Planalto e não se manifesta. Outras já aconteceram com o Irã, Honduras e o apoio aos irmãos Castro, de Cuba, e a ditadores africanos.

Pobre Brasil, que no exterior é visto como aliado dos ditadores, e não dos países que buscam o desenvolvimento para seus povos.

Com tristeza,

Jose Pedro Naisser

Curitiba

Curitiba

_______________________________________________________

LULA & URIBE

LULA & URIBE

O presidente Uribe (Colômbia) está coberto de razão em "deplorar" as palavras do presidente do Brasil. A idolatria que Lula - e os seus seguidores - dedica aos ditadores, particularmente, neste caso, a Hugo Chávez, ultrapassa o limite da (ir)racionalidade, uma vez que ignora que as Farc, censuras, atos terroristas, autoritarismo, etc., põem em xeque a democracia e a segurança nacional. Mais uma conduta lamentável!

David Neto

São Paulo

São Paulo

_______________________________________________________

PARABÉNS URIBE

PARABÉNS URIBE

As declarações de Lula sobre a crise Colômbia-Venezuela são a postura de pessoas que têm sintonia com a marginalidade, que repudiam a diplomacia tradicional.

E Luiz Inácio Lula da Silva sempre esteve perto da criminalidade, participando ou arquitetando, como no mensalão. Então, os colombianos civis mortos e sequestrados pelas Farc foram vítimas de crimes comuns, como os cubanos presos políticos de Fidel.

José Francisco Peres França

Espírito Santo do Pinhal

Espírito Santo do Pinhal

_______________________________________________________

LULA ENVERGONHA O BRASIL

LULA ENVERGONHA O BRASIL

Ao declarar que a crise entre a Colômbia e a Venezuela é "um caso de assuntos pessoais", LULLA envergonha o Brasil, pois demonstra seu total despreparo para a função que ocupa e seus parcos conhecimentos da língua portuguesa.

O presidente Uribe está coberto de razão ao dizer que deplora essas esta declaração, já os brasileiros de bom senso deveriam deplorar o LULLA, vergonha do Brasil.

Fernando Fenerich

São Paulo

São Paulo

_______________________________________________________

MST

MST

O MST queimou uma bandeira dos Estados Unidos em defesa da Venezuela. Quem apoia tanto a Venezuela nos dias atuais aqui, no Brasil?

Cícero Sonsim

Nova Londrina (PR)

Nova Londrina (PR)

_______________________________________________________

PÉSSIMO NEGÓCIO

PÉSSIMO NEGÓCIO

Só para lembrar: cadê os caças Rafale franceses que o governo fez polêmica para comprar? Desistiram? Por qual motivo? Ou será que renovar equipamentos e armar as Forças Armadas do Brasil é um péssimo negócio para Hugo Chávez?

Alberto Nunes

Itapevi

Itapevi

_______________________________________________________

LULLA NÃO INTERCEDERÁ POR IRANIANA!

Lula disse que não intercederá pela iraniana Sakineh, que será apedrejada, e justificou que as leis dos países precisam ser respeitadas para não virar "avacalhação". Não, presidente! Avacalhação virou nossa diplomacia desde que desastres comandados pela dupla Celso Amorim e Marco Aurélio Garcia tomaram conta dela. Misturar ideologia barata com diplomacia deu no que deu, e eles até hoje só conseguiram atirar no próprio pé, mostrando que, se não tivéssemos leis que defendessem nossa democracia, estaríamos no mesmo patamar desses ditadores amigos! Essa corja não conhece direitos humanos! Foi nossa diplomacia que virou uma avacalhação e o presidente só entra em assuntos que lhe rendam "holofotes"!

Beatriz Campos

São Paulo

São Paulo

_______________________________________________________

IRÃ

IRÃ

Se pudesse escolher entre parar de enriquecer urânio a 20% ou parar de apedrejar condenados por assassinato, estupro, assalto à mão armada,tráfico e adultério, escolheria, seguramente, a segunda opção.

Sergio S. de Oliveira

Monte Santo de Minas (MG)

Monte Santo de Minas (MG)

_______________________________________________________

DIZE-ME COM QUEM ANDAS

DIZE-ME COM QUEM ANDAS

Analisemos as amizades do presidente Lula: no âmbito externo, Almadinejad, Fidel Castro, Chávez, Evo Morales; no interno, Sarney, Renan Calheiros, Jader Barbalho, os 40 mensaleiros, e tendo uma ex-guerrilheira como candidata à sua sucessão! Convenhamos que a patota não é das mais recomendáveis! Será que o dito "dize-me com quem andas e direi quem és" se aplica ao caso?

Eugênio José Alati

Campinas

Campinas