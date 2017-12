Cartão de Natal apresenta Requião, Castro, Chávez e Che Um cartão desejando que 2007 seja "um ano de grandes vitórias", distribuído pela Juventude do PMDB do Paraná, traz uma fotomontagem com o governador do Estado, Roberto Requião, ao lado de Fidel Castro, chefe de Estado de Cuba; Hugo Chávez, presidente da Venezuela; e Che Guevara, guerrilheiro marxista. Abaixo, a inscrição: "Outro mundo é possível".