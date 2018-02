Carta do PSB diz que sigla não se pauta por fisiologismo

No documento assinado por Campos, o partido diz que permanecerá em defesa do governo no Congresso Nacional e que a decisão não está atrelada à sucessão presidencial de 2014. "Esta decisão não diz respeito a qualquer antecipação quanto a posicionamentos que haveremos de adotar no pleito eleitoral que se avizinha, visto que nossa estratégia - que não exclui a possibilidade de candidatura própria - será discutida nas instâncias próprias, considerando nosso programa e os mais elevados interesses do País e a luta pelo desenvolvimento com igualdade social", diz o texto.

Campos reclama que o PSB foi atingido, "sistemática e repetidamente", por pressões para abandonar os cargos no governo federal em virtude da possibilidade de disputar a Presidência da República em 2014. "Longe de receber tais manifestações como ameaça, o Partido Socialista Brasileiro - que nunca se caracterizou pela prática do fisiologismo - reafirma seu desapego a cargos e posições na estrutura governamental, e reitera que seu apoio a qualquer governo jamais dependeu de cargos ou benesses de qualquer natureza, e sim do rumo estratégico adotado que, a nosso ver, deve guardar identidade com os valores que alicerçam a trajetória política do nosso Partido. Nossas divergências, todavia, não impediram nosso apoio ao governo de Vossa Excelência, mas pretendemos discutir com a sociedade, de forma mais ampla e livre", cita o texto.