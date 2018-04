Carta de renúncia de Paulo Octávio será lida às 17h A assessoria do governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Octávio, divulgou nesta tarde uma nota com o título "Comunicado de renúncia" informando que a sua carta de renúncia será lida às 17 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A carta será encaminhada ao presidente da Câmara Legislativa, deputado Wilson Lima.