Carros que Alesp doou serão vendidos por 50% do preço

Os 120 veículos que foram usados até o ano passado pelos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo e acabaram doados para o Fundo de Solidariedade do Estado serão vendidos por até metade do preço de mercado. Avaliados pelo Legislativo em 2008 entre R$ 30 mil e R$ 39 mil - conforme o estado de conservação - , os carros modelo Astra, ano 2006, estão sendo oferecidos a R$ 19 mil. A venda está restrita a prefeituras paulistas. O fundo alega 'caráter social' para o preço baixo. Em dezembro, antes de entrar em recesso, a Assembleia renovou toda sua frota, numa compra de R$ 7,9 milhões. Os carros antigos - 120 Astra, 14 Bora, 10 Uno, 2 Gol e 2 Kombi - foram entregues ao fundo, presidido pela primeira-dama Monica Serra. A justificativa foi que, em leilão, o Legislativo não conseguiu o valor mínimo estipulado pela Casa para se desfazer do patrimônio. Eles foram avaliados em R$ 4,5 milhões. Os interessados teriam oferecido R$ 2 milhões. O fundo social não tem uma previsão de arrecadação com a venda dos 148 veículos. Todo o dinheiro será aplicado em projetos da própria entidade. No caso dos outros veículos o desconto é menor. A frota está há quase dois meses em um pátio da Secretaria da Agricultura. A visitação para a compra começou na semana passada. Se ao fim do processo restarem unidades, o fundo fará um leilão público. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.