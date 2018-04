Carros doados pela Assembleia serão vendidos por 50% do preço

Os 120 veículos que foram usados até o ano passado pelos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo e acabaram doados para o Fundo de Solidariedade do Estado serão vendidos por até metade do preço de mercado. Avaliados pelo Legislativo em 2008 entre R$ 30 mil e R$ 39 mil - conforme o estado de conservação - , os carros modelo Astra, ano 2006, estão sendo oferecidos a R$ 19 mil. A venda está restrita a prefeituras paulistas. O fundo alega "caráter social" para o preço baixo. Em dezembro, antes de entrar em recesso, a Assembleia renovou toda sua frota, numa compra de R$ 7,9 milhões. Os carros antigos - 120 Astra, 14 Bora, 10 Uno, 2 Gol e 2 Kombi - foram entregues ao fundo, presidido pela primeira-dama Monica Serra. A justificativa foi que, em leilão, o Legislativo não conseguiu o valor mínimo estipulado pela Casa para se desfazer do patrimônio. Eles foram avaliados em R$ 4,5 milhões. Os interessados teriam oferecido R$ 2 milhões. O fundo social não tem uma previsão de arrecadação com a venda dos 148 veículos. Todo o dinheiro será aplicado em projetos da própria entidade. No caso dos outros veículos o desconto é menor. A frota está há quase dois meses em um pátio da Secretaria da Agricultura. A visitação para a compra começou na semana passada. Se ao fim do processo restarem unidades, o fundo fará um leilão público. O chefe de gabinete do fundo, Murilo Giannini Bertolatti, admitiu que em leilão o valor arrecadado por carro é maior do que o obtido com a venda direta aos municípios, mas ressaltou o cunho social da operação. "No leilão você pega um valor melhor, mas tem o caráter social do fundo, que nesse caso é ajudar as prefeituras a melhorarem sua estrutura e o atendimento na área social." Segundo Bertolatti, apenas prefeituras que comprovarem o uso "social" do veículo - seja por um fundo social municipal ou por uma secretaria de assistência social - poderão participar. Dos 645 municípios paulistas, 640 têm fundo constituído. Ele afirmou ainda que a venda às prefeituras foi uma decisão do conselho deliberativo do Fundo de Solidariedade e está amparada em parecer da Procuradoria-Geral do Estado. "No ano passado vendemos dez veículos", disse. Por enquanto, nenhuma venda foi feita. Ainda está na fase de pedido de reserva. A corrida pelos carros começou na semana passada mesmo. O prefeito de Pereiras, Roberto Luiz da Silveira (PSDB), foi um dos que passaram no pátio para conferir a frota. "É um bom negócio. O preço está muito abaixo dos de mercado", comentou. Ele disse que ficou sabendo por deputados da venda e agora aguarda um comunicado sobre o valor do veículo. O Astra, segundo ele, substituiria um Palio que atende ao fundo social municipal. "Quando chove entra água nele." Também atraído pelo preço, o prefeito de Itararé, Luiz César Perucio (DEM), visitou o pátio. "A prefeitura está precisando, mas ainda não decidimos se vamos comprar." NÚMEROS 120 veículos Astra, ano 2006, foram doados pela Assembleia paulista R$ 39 mil é o valor de mercado desse modelo R$ 19 mil é o valor pedido pelo Fundo de Solidariedade do Estado