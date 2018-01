Carros da Operação Furacão valem R$ 10 milhões Os 51 veículos apreendidos pela Polícia Federal na Operação Furacão foram avaliados em cerca de R$ 10 milhões, incluindo uma Mercedes Benz de cerca de R$ 550 mil. Isso aumenta ainda mais o valor de bens apreendidos com os 25 presos pela Operação, deflagrada no Rio, na última sexta-feira. Além dos veículos, a PF apreendeu cerca de R$ 10 milhões em dinheiro, R$ 5 milhões em talões de cheques, US$ 300 mil, 34 mil euros e 400 libras esterlinas. Grande parte do dinheiro estava escondida numa das casas atrás de uma parede falsa, que foi arrebentada a marretadas pelos agentes da PF. A Furacão foi uma das maiores operações da história da PF. Entre os presos estão dois desembargadores do Tribunal Regional Federal do Rio, um juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, um procurador regional da República no Rio, dois delegados federais e o advogado Virgílio de Oliveira Medina, irmão do ministro Paulo Medina,do Superior Tribunal de Justiça.