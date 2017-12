Carro roubado da comitiva de Lula é recuperado no RJ

Foi recuperado nesta sexta-feira, 13, o automóvel Vectra preto que faria parte da comitiva do presidente Lula no Rio. O carro foi roubado na noite da última quinta-feira, em Marechal Hermes, na zona norte do Rio. O capitão do Exército que o conduzia foi rendido por dois homens armados quando esperava um outro oficial numa rua do bairro do subúrbio. O registro foi feito pelos oficiais na delegacia local ainda na noite da última quinta. Nesta sexta, os criminosos que estavam com o carro tentaram usar o veículo para roubar outro carro, dessa vez um Fox prata, na Via Light em Mesquita, na Baixada Fluminense. Como a motorista do carro reagiu à abordagem dos bandidos colidindo com o Vectra, eles fugiram do local depois que a porta do motorista foi danificada na batida e um pneu estourou. O carro abandonado foi recuperado por policiais militares e levado para a delegacia de Mesquita. No carro foram encontrados documentos dos oficiais assaltados.