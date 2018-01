Carro funerário com corpo de Alencar sai de hospital O carro funerário com o corpo do ex-vice-presidente José Alencar, morto ontem à tarde, deixou há pouco o hospital Sírio-Libanês, rumo ao aeroporto de Congonhas, de onde seguirá em avião da FAB para Brasília, onde será velado no Palácio do Planalto.