Carro com senador Neuto de Conto capota em SC Um acidente na madrugada de hoje deixou o senador Neuto Fausto de Conto (PMDB-SC) e a assessora Caroline Maldaner feridos levemente. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 177 da Rodovia BR-282, em Bocaina do Sul, Santa Catarina. Os dois foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages.