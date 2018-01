Carreta tomba e deixa Anchieta congestionada Uma carreta derrapou, por volta das 8h30, na pista sul da Rodovia Anchieta, sentido litoral paulista, e houve vazamento de óleo na altura do Km 43. Segundo a concessionária Ecovias, responsável pelo sistema Anchieta-Imigrantes, há cerca de quatro quilômetros de congestionamento entre os Kms 40 ao 44. Segundo a Ecovias, a melhor opção para a descida da serra é a Rodovia dos Imigrantes, que apresenta tráfego normal. Chove em todo o sistema. A partir do km 36, o motorista segue em comboio até a altura da interligação onde policiais rodoviários desviam o tráfego para a Rodovia dos Imigrantes. A subida de serra está sendo feita pela pista norte da Via Anchieta e o tráfego é intenso, mas sem congestionamentos.