Carreata em apoio a Jackson Lago reuniu 2 mil pessoas Quatro dias após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter cassado o mandato do governador do Maranhão Jackson Lago (PDT), a militância pedetista e movimentos sociais realizaram neste domingo uma carreata em seu apoio. De acordo com a organização do evento, cerca de 300 veículos e duas mil pessoas participaram do ato de protesto, incluindo integrantes do Movimento Sem Terra (MST) e Via Campesina. Jackson Lago não participou. A carreata começou por volta das 10h na Lagoa da Jansen, na orla marítima de São Luís, percorreu bairros periféricos e durou aproximadamente três horas. "O Maranhão está se rebelando contra a decisão do TSE", declarou o deputado estadual Valdinar Barros. "Se for para ir para a luta armada, iremos", emendou o subsecretário de Minas e Energia do governo do estado, Márcio Jardim. Na próxima quinta-feira é esperada outra carreta pró-Jackson, desta vez na cidade de Imperatriz, a segunda maior do Estado.