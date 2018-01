Caronista em avião presidencial diz que 'se convidou'

Amanda é irmã de Angélica Patriarca, comissária na mesma aeronave, e amiga do coronel Geraldo Corrêa de Lyra Júnior, comandante do voo. Ela disse ainda que a autorização para o embarque partiu, além do comandante, de um brigadeiro, ao qual não soube informar o nome. Segundo ela, a autorização para o embarque veio um dia antes da viagem, por meio de um telefonema.

Amanda disse que, como tinha espaço no avião, havia a possibilidade de ela viajar nesse voo, com autorização do comandante. Ela esclarece que viajou em um compartimento separado da presidente e de sua comitiva e não teve contato com ela. Também que, na capital do Rio Grande do Norte, não ficou no mesmo local que a presidente, tendo se hospedado em um hotel com a irmã e pago uma cama extra.