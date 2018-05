Carona em jatinho de doleiro é 'foro íntimo', diz Alves

Alves disse que ainda não conversou com Vargas e que vai esperar que o parlamentar o procure. Questionado pelo Broadcast Político sobre qual procedimento deveria ser tomado em relação ao caso, o deputado respondeu: "Se ele quiser conversar, vamos conversar com ele, mas a decisão é dele, é foro íntimo, é um parlamentar que eu respeito".

Reportagem do jornal Folha de S. Paulo revelou que no início do ano André Vargas pegou emprestado o avião do doleiro Alberto Yousseff para viajar de Londrina (PR) a João Pessoa (PB). Yousseff está preso por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 10 bilhões.