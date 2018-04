'Carnaval vermelho' de Rainha atinge 70 fazendas Subiu para 70, ontem, o número de fazendas atingidas pelo chamado "carnaval vermelho" do líder dissidente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) José Rainha Júnior, no oeste paulista. Novos acampamentos foram montados em fazendas da região de Araçatuba, noroeste do Estado, e da Alta Paulista. "Atingimos a nossa meta de apontar as áreas que devem ser destinadas à reforma agrária", afirmou Rainha. "A palavra agora está com o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)."