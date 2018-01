Cármen Lúcia rejeita novo pedido e mantém 'troca-troca' na CCJ Presidente do STF indeferiu na terça-feira, 11, o mandado de segurança de autoria do deputado Delegado Waldir (PR-GO) e negou seu retorno à CCJ, com a mesma argumentação de hoje: 'matéria exclui atuação do Poder Judiciário'