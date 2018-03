Cármen Lúcia expede mandado de prisão de Donadon A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), expediu na tarde desta quarta-feira o mandado de prisão imediata do deputado Natan Donadon (PMDB-RO). A Corte rejeitou na manhã desta quarta-feira o último recurso do parlamentar, condenado a mais de 13 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, por formação de quadrilha e peculato.