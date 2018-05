Cármen Lúcia defende liberdade de expressão em evento

Cármen Lúcia defendeu uma discussão profunda sobre a relação entre liberdade e privacidade. "Temos a invasão de privacidade e a evasão de privacidade. A pessoa vai à Igreja fazer uma doação para o padre e quer que aquilo seja divulgado e publicado. Mas não quer aparecer quando namora escondido. E o jornalista não vai parar na hora que essa pessoa quer", citou Cármen Lúcia. A ministra ressaltou a diferença entre a liberdade, "uma conquista permanente", e o direito à liberdade, "que é a concretização da liberdade".

O seminário Comunicação e Mercado no Brasil: Desafios e Oportunidades marcou o lançamento de uma nova cátedra, sobre liberdade de expressão, fruto de parceria do Ibmec com o Instituto Palavra Aberta. O professor da USP Eugênio Bucci, presidente da Radiobrás entre 2003 e 2007, no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que liberdade e privacidade não são excludentes e, ao contrário, "a privacidade é uma conquista da liberdade". "Não podemos cair na armadilha de acreditar que a liberdade é relativa por força da privacidade", sustentou.

A presidente do Instituto Palavra Aberta, Patricia Blanco, destacou que "a defesa da liberdade de expressão é uma luta cotidiana porque todos os dias aparecem novos desafios". O presidente do Grupo Abril, Fábio Barbosa, elogiou a presidente Dilma Rousseff por defender a liberdade e imprensa e lembrou a frase da presidente de que "o único controle da imprensa deve ser o controle remoto". "Quando vivermos a liberdade como um valor, estaremos no caminho do desenvolvimento. Quem viveu a transição da ditadura para a democracia sabe o valor da liberdade. Vocês podem imaginar o que é não poder votar para presidente da República?", perguntou aos alunos o vice-presidente de Relações Institucionais das Organizações Globo, Paulo Tonet Camargo.

Para Tonet, "a informação com credibilidade é a que continuará sendo consumida com certeza por milhões de pessoas". Também participaram do seminário o diretor do Ibmec, Fernando Schüler, e o diretor de Políticas Públicas da Google no Brasil, Marcel Leonard.