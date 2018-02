Carlos Zarattini é eleito líder da bancada do PT na Câmara

BRASÍLIA - A bancada do PT na Câmara elegeu, por aclamação, o deputado Carlos Zarattini (SP) como líder para o exercício de 2017. Zarattini entrou em acordo com Paulo Pimenta (RS), que retirou a candidatura e não foi necessária votação.

Caberá a Zarattini posicionar a bancada em relação à disputada eleição para a presidência da Câmara, que ocorre em fevereiro de 2017. O PT, que tem a segunda maior bancada da Casa (com 58 deputados), quer voltar a ter um cargo na Mesa Diretora no próximo biênio.

Zarattini e Pimenta representam duas correntes diferentes do PT. Enquanto o paulista pertence à corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), mesma do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e majoritária no partido, o gaúcho integra o Mensagem ao Partido, segundo maior grupo interno do PT.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O deputado de São Paulo vai suceder Afonso Florence (BA), que pertence à mesma corrente de Pimenta.