Carlos Lupi pede demissão do Ministério do Trabalho O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, pediu demissão do cargo em função das denúncias de corrupção. "Faço isto para que o ódio das forças mais reacionárias e conservadoras deste país contra o Trabalhismo não contagie outros setores do Governo", afirma em nota divulgada no Blog do ministério. Lupi diz que o pedido de demissão, feito hoje à presidente Dilma Rousseff, é de caráter irrevogável. "Saio com a consciência tranquila do dever cumprido, da minha honestidade pessoal e confiante por acreditar que a verdade sempre vence", diz a nota. Lupi diz que pediu demissão em função da perseguição política e pessoal da mídia há dois meses sem direito de defesa e sem provas.