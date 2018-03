Carlos Giannazi será o candidato do PSOL a prefeito de São Paulo

O deputado estadual Carlos Giannazi foi o escolhido do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) como candidato a prefeito de São Paulo nas eleições de outubro. Em conferência eleitoral realizada pela sigla na tarde deste sábado (31) na capital paulista, Giannazi recebeu os votos de 66 delegados. Os outros pré-candidatos, deputado federal Ivan Valente e vereador Odilon Guedes, obtiveram 58 e 3 votos, respectivamente.

De acordo com nota publicada no site do PSOL, antes da conferência ocorreu um processo de prévias, com 6 plenárias que reuniram 1.270 mil filiados. Nos encontros, houve debate entre os três pré-candidatos e votação direta dos militantes. Nas prévias, nenhum dos três candidatos obteve mais de 50% dos votos.