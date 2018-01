Carlos Apolinário vai disputar o governo paulista pelo PDT O PDT oficializou hoje em convenção no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, a candidatura do vereador Carlos Apolinário para o governo do Estado. A definição de Apolinário foi por aclamação pois ele era o único pretendente. A escolha do vice ficará por conta da Executiva do partido. No discurso, Apolinário lançou o slogan da campanha. "Na eleição nem PT nem PSDB, mas PDT", disse. "Dizem que eu posso ser uma opção para quem não quer o PT nem o PSDB, que eu posso ser a terceira via. Não sou, porque o PSDB e o PT são uma via única. Eu sou a segunda via", discursou para cerca de 3 mil pessoas. "O PT e o PSDB são faces da mesma moeda", concluiu. Ficou definido na convenção que caberá também à Executiva do PDT a negociação de alianças com outros partidos, disse.